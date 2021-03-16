Российский фестиваль анимационного кино в Суздале впервые открылся онлайн

Трансляции смотра будут идти с 15 по 23 марта.

Церемония открытия фестиваля прошла в понедельник. Трансляция была посвящена 70-летию режиссера-мультипликатора Александра Татарского, первого президента фестиваля.

Открытый российский фестиваль анимационного кино является главным событием в России для всех деятелей анимационного творчества, а также самым крупным профессиональным фестивалем российской мультипликации. Оффлайн часть смотра пройдет в Суздале 17 по 22 марта. Фестиваль организован компанией «Мастер-фильм» и администрацией Владимирской области при поддержке Министерства культуры России.

Как рассказала в ходе церемонии открытия программный директор фестиваля Наталья Лукиных, в этом году на участие в конкурсе было подано около 270 заявок. Это примерно на 10% меньше, чем было подано в прошлом году.

Эксперты отобрали для участия в конкурсе 97 заявок, предоставляющих 27 короткометражных фильмов, 14 сериальных эпизодов, 22 работы студентов, 13 дебютных фильмов, 5 полнометражных анимационных картин и 15 работ в жанре прикладной анимации.