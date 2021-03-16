Старинные здания передадут в безвозмездное пользование Управления делами президента РФ

Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных Государственной Думы России.

Законопроект, разрешающий передавать объекты культурные наследия и их помещения в безвозмездное пользование учреждения Управления делами президента России, внесло в Госдуму правительство Российской Федерации.

Как указывается в пояснительной записке к документу, проект закона разработан в соответствии с необходимостью включения учреждений, подведомственных управлению делами президента России, в перечень юрлиц, которым предоставляются объекты культурного наследия, включенные в реестр таковых и находящиеся в государственной собственности, в безвозмездное пользование.

Передача таких объектов будет производиться, в том числе, для обслуживания протокольных мероприятий и государственных приемов, в которых принимают участие высшие должностные лица.

Государственные приемы высшего уровня, как и протокольные мероприятия, часто осуществляется в помещениях, входящих в состав объектов культурного наследия. Передача таких помещений в долгосрочную аренду организациям питания Управления делами президента предоставляется нецелесообразной из-за больших расходов на содержание недвижимого имущества, отмечается в документе.