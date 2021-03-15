Считавшийся подделкой библейский «Свиток Шапиры» мог быть древнейшим подлинником

Спустя почти 150 лет израильский ученый заступился за репутацию скандального документа, пишет Daily Mail .

Свиток Шапиры — предполагаемый древний библейский манускрипт, получивший название в честь Вильгельма Моисея Шапиры — торговца древностями, который пытался продать этот свиток Британскому музею за миллион фунтов еще в 1883 году. Документ был сочтен подделкой, однако на самом деле является подлинным, считает израильско-американский ученый, который внимательно изучал рисунки и транскрипции потерянного артефакта.

Трудная история свитка Шапиры

То, что Шапира представил сотрудникам Британского музея, включало 15 фрагментов выцветшего перкамента с текстом на древнееврейском языке, который, как он утверждал, был взят из невообразимо древней копии Книги Второзакония. Это пятая книга еврейской Торы — христианского Ветхого Завета, включающая в себя текст трех проповедей, данных Моисеем израильтянам незадолго до того, как они вошли в Землю Обетованную.

Шапира заявил, что получил ветхий манускрипт от бедуина, который обнаружил его в пещере недалеко от Мертвого моря в Иордании.

После долгого изучения артефакта музей отказался покупать свиток Шапиры, официально назвав его подделкой и тем самым уничтожив репутацию Шапиры. Но, по словам профессора кафедры библейских исследований Потсдамского университета в Германии Идана Дершовица, этот приговор был неверным и клеветническим.

Основываясь на глубоком анализе текста свитка и деятельности Шапиры в связи со свитком, Дершовиц утверждает, что рукопись была реальным артефактом древних времен и фактически представляла собой самую старую аутентичную библейскую рукопись, когда-либо найденную. Кроме того, он отвергает обвинения против Шапиры как серьезную судебную ошибку — это особенно трагично, поскольку Шапира покончил жизнь самоубийством через год после публичного унижения.

Оригинальной рукописи больше не существуют, она «исчезла» вскоре после того, как была объявлена мистификацией. Но воссозданные из оригинала изображения XIX века до сих пор сохранились, и Дершовиц опирался на эти изображения и записи, чтобы прийти к своему удивительному выводу.

Новый взгляд на свитки Шапиры

«Поразительно, что почти за все время существования дисциплины изучения Библии этот текст не обсуждался», — сказал Дершовиц New York Times.

В статье под названием «Прощание Моисея: новые доказательства фрагментов Второзакония Шапиры», опубликованной в последнем выпуске немецкого журнала ZAW (Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft), Дершовиц излагает свои доводы в пользу подлинности свитка Шапиры.

Он утверждает, что стиль письма в документе полностью соответствует древнему библейскому письму в той форме, которая использовалась во времена царя Соломона (известные как период Первого Храма). Это может означать, что документ был составлен еще в 10 веке до нашей эры, что делает его самым древним из когда-либо найденных манускриптов.

По словам Дершовица, содержание документа особенно показательно. Он расходится с Книгой Второзакония в важных моментах, что убедительно указывает на то, что он был предшественником этой работы. Дершовиц считает, что ни один фальсификатор XIX века не обладал знаниями, необходимыми для создания предполагаемой более ранней версии Второзакония, которая полностью соответствовала бы нынешнему пониманию сущности этой книги, претерпев литературную эволюцию.

Дершовиц также придает большое значение тому факту, что личные документы Шапиры включают рукописные заметки, которые он сделал, очевидно, пытаясь расшифровать и интерпретировать текст свитка самостоятельно. Дершовиц заявляет, что у него не было бы причин заниматься такой деятельностью (и делать при этом ошибки), если бы он сам подделал документы.

Имеется также очевидная параллель между рассказом Шапиры и сведениями о свитках Мертвого моря. Последние были обнаружены бедуинскими пастухами в пещере недалеко от Мертвого моря, отсюда и их название. Как и в случае со свитками Шапиры, содержание свитков Мертвого моря существенно отличается от содержания традиционного канона. Против них также были выдвинуты обвинения в подделке, и недавно вся коллекция предполагаемых свитков Мертвого моря находилась на экспертизе в музее в Вашингтоне, округ Колумбия. Однако специалисты признали свитки подлинниками.

Замечательное сходство между этими двумя историями можно рассматривать как косвенное свидетельство в пользу подлинности свитков Шапиры. В противном случае это означало, что Вильгельм Моисей Шапира, помимо своих навыков фальсификатора, был еще и экстрасенсом и обладал способностью заглядывать в будущее.

Дело против свитков Шапиры

Получив свиток Шапиры, Британский музей обратился к знаменитому библеисту Кристиану Дэвиду Гинзбургу, чтобы оценить подлинность документа.

Гинзбург вскоре объявил произведенные Шапирой фрагменты подделками. Он пришел к выводу, что Шапира создал их, вырезав пустые разделы из подлинных страниц рукописи Торы, а затем напечатав поверх них свои фальшивки. Вот почему он передал свой свиток фрагментами, а не целиком.

Листая личную коллекцию библейских рукописей Шапиры, которая в настоящее время находится в библиотеке государственного университета Сан-Франциско, писатель и исследователь Чанан Тигай обнаружил доказательства, которые, казалось, подтверждали эту теорию. Среди коллекции Шапиры Тигай обнаружил 10 страниц сценария, на которых отсутствовали пустые нижние разделы, что свидетельствовало о том, что Шапира аккуратно отрезал их острым инструментом.

Зная об этом, Дершовиц утверждает (не совсем убедительно), что Шапира сделал это только потому, что рассматриваемые страницы страдали от повреждения водой, и что нижние части пришлось отрезать, чтобы предотвратить распространение коррозии.

Еще одна трудность, которая подрывает тезис Дершовица о подлинности, заключается в том, что Вильгельм Моисей Шапира на самом деле был действительным фальсификатором древних артефактов. Он был плодовитым коллекционером и торговцем древностями, однако его репутация в этой области в то время была не слишком высокой. В одном печально известном инциденте Шапира продал 1700 поддельных статуэток музею в Берлине по цене, которая позволила ему купить новый дом.

Независимо от того, во что верить, нет никаких сомнений в том, что, оспаривая общепринятую историю, Идан Дершовиц идет против общепринятой точки зрения.

Поскольку оригинальная копия свитков Шапиры уже недоступна для изучения, большинство исследователей Библии вряд ли сочтут доводы Дершовица убедительными. Но даже если бы свиток сохранился, подавляющее большинство историков религии, вероятно, продолжали бы следовать ранее вынесенному вердикту, который представлял бы самый безопасный путь наименьшего сопротивления.

Тем не менее, когда книга Дершовица по этой теме будет выпущена, она должна пользоваться оживленным спросом среди тех, кто заинтригован историческими загадками и восхищается исследователями-индивидуалистами, которые не боятся оспаривать официальную точку зрения истеблишмента. Возможно, это не та аудитория, которую пытается охватить Дершовиц, но она может быть единственной, которая открыта для восприятия его гипотезы.