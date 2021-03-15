В Болгарии раскопали мощную ранневизантийскую крепость V века

Цитадель была обнаружена еще в 1900 году.

Эксперты отмечают, что это были невероятно мощные укрепления, возведенные в ранневизантийский период. Раскопки были проведены неподалеку от современного города Широково в северо-восточной Болгарии, недалеко от реки Дунай, сообщает Archaeology in Bulgaria.

Крепость еще в 1900 году нашел археолог Карел Скорпил, но при его жизни раскопки не проводились. Только в 2020 году на это место прибыла археологическая команда во главе с доктором Деяном Драгоевым из Исторического музея города Русе.

Исследователи выяснили, что крепостные стены защищали средневековый город Крастовец, но укрепления были возведены намного раньше города, не позднее V века нашей эры, в ранний период Восточной Римской империи.

Крепость была возведена на скалистом мысе при слиянии двух рек Баниски Лом и Черни Лом. В древности здесь пересекались две важные дороги, крепость служила для их защиты. Затем укрепления разрослись до размеров города, который с течением времени утратил свое значение и был заброшен.

Южная крепостная башня имеет форму полукруга и диаметр 11 метров. Она на пять метров выступает перед крепостной стеной. Толщина обнаруженных стен башни составляет 3,5 метра, толщина крепостной стены — 4 метра, отмечают археологи.