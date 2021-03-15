В Москве начался конкурс семейных историй для альманаха «Незабытые истории Победы»

Конкурс этого года посвятили 80-летию боев за Москву.

Работы участников будут приниматься до 9 мая, сообщили в оргкомитете проекта «Многонациональная Победа».

Полюбившийся обществу по смотру прошлого года конкурс лучших рассказов в народный альманах стартовал 15 марта. В рамках акции желающие могут представить фотографию военных лет из своего семейного альбома, сопроводив ее рассказом об участниках войны разных национальностей. Размер рассказа должен составлять от 2 до 3,5 тыс. знаков вместе с пробелами.

Также может быть представлена любая другая дополнительная информация, в том числе биографии, сведения о наградах, письма и воспоминания ветеранов. Все это нужно прислать до 9 мая на электронную почту оргкомитета, говорится в сообщении.

В этом году особое внимание будет уделено рассказам об участниках сражения за Москву и о событиях 1941 года. Участники могут быть индивидуальными и групповыми в виде семьи, класса или организации.