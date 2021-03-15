Ученые раскрыли секрет красок древнего ковра из кургана на Алтае

Древний ковер не потерял яркости красок, несмотря на прошедшие с момента его создания более двух тысяч лет.

Ковер из тончайшей овечьей шерсти был найден археологами в гробнице, атрибутированной пазырыкской культурой, в 1947 году. Сейчас он хранится в Эрмитаже.

Под микроскопом исследователи увидели, что ковер сплетен из нитей самых разных цветов, в том числе желтых, синих и красных. С момента находки они ломают головы над тем, как ковер смог сохранить такое многоцветие за почти 2,5 тыс. лет, сообщает издание «Науки из первых рук».

Эксперты применили метод рентгенофлуоресцентной микроскопии высокого разрешения, чтобы визуализировать распределение пигментов по поперечному сечению шерстинок. В результате были получены красные шерстяные волокна, содержащие пигмент «красный турецкий», который использовался исключительно в Центральной Азии и на Дальнем Востоке. Пигмент делали из корней марены красильной с добавлением алюмокалиевых квасцов.

Ученые пришли к выводу, что ковер был изготовлен из шерсти, которую перед этим подвергли ферментации. Благодаря этому усилилась диффузия пигментов к центру волокон, что обеспечило глубокое прокрашивание и долговечность окраски ковра.