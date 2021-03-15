Безрукову пришлось пойти в рекламу, чтобы выплатить кредит по ипотеке

Артист признался, что выплачивать заем ему предстоит еще больше десяти лет.

Несколько лет назад актер купил просторную квартиру в Москве, для чего ему пришлось взять кредит. Об этом сам Сергей Безруков рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

По словам артиста, он надеется дожить до момента, когда кредит будет погашен. «Были ипотечные каникулы, но они кончились. Когда у тебя ипотека, то ты просто работаешь на будущее. Семья надеется, что ты, как глава, не подведешь», — поделился артист.

Безруков отметил, что из-за напряженной работы ему некогда отдыхать, однако это его не пугает. «Надеюсь, что работы будет много», — подчеркнул он.

Артист добавил, что ему даже пришлось сняться в рекламе для того, чтобы заработать денег. «Я был противником рекламы, но жизнь заставила. А куда деваться?» — заметил он.