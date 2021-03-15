В рамках фестиваля Европейского кино состоится онлайн-встреча с Уберто Пазолини

Мероприятие состоится 16 марта в 20.00, сообщили организаторы.

Знаменитый итальянский режиссер и продюсер Уберто Пазолини является создателем драмы об отцовской любви «Обычное место». Неоднократный участник Венецианского кинофестиваля и лауреат различных престижных премий представит зрителям свою новую работу и расскажет об опыте своего сотрудничества с британскими актерами и маленькими детьми.

Пазолини также раскроет секрет того, почему истории любви и семьи так важны в наше время.

Модератором встречи станет кинообозреватель, корреспондент программы «Утро России» на ВГТРК «Россия 1», автор «Киноафиша.Инфо» Вероника Скурихина.

Уберто Пазолини родился в Риме в 1957 году. Имеет титул графа и является родным племянником европейского классика режиссера Лукино Висконти. Помимо режиссерской деятельности, Пазолини занимается продюсированием, получив международное признание как продюсер фильма «Мужской стриптиз», в 1997 году номинированного на премию «Оскар» сразу в четырех категориях и получившего награду за «Лучший саундтрек к музыкальному фильму».

Встреча пройдет на платформе Zооm. Прямая трансляция творческого вечера будет идти в группе кинофестиваля «ВКонтакте» и на каналах арт-объединения CoolСonnections в YouTube и Facebook.