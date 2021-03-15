Никита Михалков представил в «Москино Космос» фильм «Сибирский цирюльник»

Уникальный показ фильма с пленки 35 мм прошел в последний день Широкой Масленицы.

Картину представил журналистам и гостям вечера сам ее создатель, режиссер Никита Михалков. По его словам, «Сибирский цирюльник» вышел на большие экраны в 1998 году, когда в стране было всего 36 кинотеатров. Картина шла в прокате на протяжении четырех лет, вспомнил режиссер.

«То, что картина четыре года шла в прокате, означает, что она была нужна. В какой-то степени она стала толчком для подъема российского кино. Если сегодня эта картина подействует на тех людей, которые намного младше, чем этот фильм, так, как она действовала на тех зрителей, которые смотрели его 23 года назад, для нас это будет огромным счастьем. Мне кажется, эта картина вне времени, она не об актуальных проблемах современности или, наоборот, прошлого. Это картина о том, кто мы такие», — отметил Михалков.

Гостям кинопоказа фильм представили в первозданном виде с последней сохранившейся копии, сделанной на пленке 35 мм.

Начиная с 14 марта фильм «Сибирский цирюльник» можно будет увидеть в сети кинотеатров «Москино». 15 марта в 19.30 в кинотеатре «Москино Юность» состоится специальный показ фильма с пленки 35 мм.