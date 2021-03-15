Российский мультфильм «Бегомания» удостоился спецприза на фестивале аниме в Японии

Мультфильм получил приз главы токийского района Тосимо.

Анимационная картина режиссера Дарьи Столбецовой получила награду на ежегодном токийском фестивале анимационных фильмов TAAF, сообщается на сайте смотра. Приз, которого была удостоена «Бегомания», достался от главы токийского района, в котором находится кинотеатр Син-бунгейдза. Там представят ленты победителей фестиваля.

Сюжет «Бегомании» развертывается в городском парке, где главная героиня готовится к марафону, совершая пробежки. Короткометражный мультфильм был снят в 2019 году.

Гран-при фестиваля в категории полнометражных фильмов получила испано-бельгийская анимационная лента «Хосеп», рассказывающая о каталонском художнике-иллюстраторе Хосепе Бартоли и его борьбе с фашизмом в Испании. Лучшим короткометражным мультфильмом жюри признало французский мультфильм «Гроб».