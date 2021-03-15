Российский мультфильм «Бегомания» удостоился спецприза на фестивале аниме в Японии

15.03.2021
Анимационная картина режиссера Дарьи Столбецовой получила награду на ежегодном токийском фестивале анимационных фильмов TAAF, сообщается на сайте смотра. Приз, которого была удостоена «Бегомания», достался от главы токийского района, в котором находится кинотеатр Син-бунгейдза. Там представят ленты победителей фестиваля.
Сюжет «Бегомании» развертывается в городском парке, где главная героиня готовится к марафону, совершая пробежки. Короткометражный мультфильм был снят в 2019 году.
Гран-при фестиваля в категории полнометражных фильмов получила испано-бельгийская анимационная лента «Хосеп», рассказывающая о каталонском художнике-иллюстраторе Хосепе Бартоли и его борьбе с фашизмом в Испании. Лучшим короткометражным мультфильмом жюри признало французский мультфильм «Гроб».