Ролдугин даст концерт в сочинском парке науки и искусства «Сириус»

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Виолончелист будет выступать вместе с Сочинским симфоническим оркестром.

Концерт Сергея Ролдугина состоится 19 марта. Название произведения, которое исполнит музыкант, пока держат в секрете, отметили в пресс-службе фонда «Талант и успех». Известно лишь, что музыкант исполнит концерт для виолончели и духового оркестра. Зрители узнают название произведения и композитора перед самим выступлением, говорится в сообщении.

Во второй части концерта будет исполнена символическая сюита «Шехерезада» Римского-Корсакова, ставшая одним из наиболее востребованных произведений композитора. Дирижировать симфоническим оркестром будет Алексей Асланов, регулярно выступающий с Сергеем Ролдугиным и солистами Санкт-Петербургского Дома музыки.

Яркое и эксцентричное сочинение поразит слушателей своей неординарностью и, может быть, расширит границы их музыкального видения, полагают организаторы. Произведение очень необычно благодаря смешению разных стилей и жанров, рассказал художественный руководитель фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай.