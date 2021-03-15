Восьмидесятилетие эвакуации Эрмитажа в Свердловск отметят открытием филиала «Урал»

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Торжественная церемония запланирована на 1 июля, сообщили власти региона.

Экспонаты Эрмитажа были эвакуированы в Свердловск во время Великой Отечественной войны в 1941 году. Изначально открытие центра «Эрмитаж-Урал» в городе планировалось в ноябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса сроки пришлось перенести, напомнил начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

«Мы рассчитываем, что 1 июля центр «Эрмитаж-Урал» откроется», — сказал чиновник. Все договоренности с арбитражем по первой экспозиции уже финализированы, пояснил представитель администрации. Сейчас идет речь о дополнительном оборудовании «для красоты», которое является тоже очень важным, отметил начальник управления.

В июле 1941 года 1,118 млн экспонатов из коллекции Эрмитажа были эвакуированы на Урал двумя эшелонами. На протяжении всей Великой Отечественной войны они хранились в здании Свердловской картинной галереи и были возвращены в Ленинград в октябре 1945 года.