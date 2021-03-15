Журнальный столик из Нью-Йорка оказался мозаикой с корабля императора Калигулы

Артефакт случайно обнаружили европейские специалисты в доме старого коллекционера.

Корабль, пол которого украшала мозаика, был построен по приказу римского императора Калигулы в 40 году нашей эры. Судно затонуло в озере Неми, расположенном в Альбанских горах к югу от Рима, и было обнаружено археологами в 1890-х годах.

Реликвия долго меняла хозяев, пока ее не приобрела Хелен Фиоратти, коллекционер антиквариата. По словам женщины, она купила мозаику в Италии, не подозревая о ее происхождении, сообщает Associated Press.

Состояние мозаики говорит о том, что она никогда не находилась в Музее римских кораблей, построенном в 1930-х годах и пострадавшем от бомбардировок, которые оставили свои следы на всех его экспонатах. Это говорит о том, что мозаика попала в частные руки сразу после находки.

По словам экспертов, качество мозаики говорит о важности императорских римских кораблей. Их роскошь и великолепие служили подтверждением величия императора, отмечают специалисты.