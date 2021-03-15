Стоянов пожаловался, что не мог дышать во время шоу «Маска»

Актер прятался в образе Банана.

В разговоре с «Собеседник.ру» артист признался, что испытывал серьезные проблемы с дыханием во время проекта. По словам Стоянова, костюм Банана был удобным, однако маска не позволяла ему дышать, так как рот в костюме был сделан на уровне глаз.

«Это пытка! Получается, ты дышишь своей углекислотой», — сказал народный артист. По его словам, само шоу похоже на детскую игру в прятки.

Стоянов не расстроился из-за того, что по решению жюри выбыл из проекта, пишет ФАН. Наоборот, артист обрадовался возможности освободиться от маски и исполнить на бис песню «Буги-вуги каждый день», полюбившуюся судьям и зрителям.

Некоторые члены жюри думали, что под маской Банана от них скрывался Александр Буйнов. Стоянов признался, что специально использовал это предположение судей и даже подражал певцу, введя жюри в еще большее заблуждение.



