Жюри Grammy объявило «Песней года» сингл с последними словами Джорджа Флойда

Фото: Singlespeedfahrer - собственная работа, CC0, ссылка

Награду получила афроамериканская певица Габриэла Уилсон.

Победителей объявили на церемонии, которую провела Национальная академия искусства и техники грамзаписи США в воскресенье. Композиция I can't breathe («Я не могу дышать»), повторяющей в названии последние слова погибшего весной прошлого года во время задержания полицейскими Джорджа Флойда, была удостоена музыкальной премии Grammy в категории «Песня года».

На премию в этой категории претендовали также Black Parade от Бейонсе, The Box от рэпера Roddy Ricch, Cardigan от Тейлор Свифт, Circles — Пост Малон, Don’t start now британской певицы Дуа Липа, Everything I wanted от Билли Айлиш и If the World Was Ending американо-канадского дуэта Джулии Майклс и JP Saxe.

В итоге Grammy получила песня «Я не могу дышать». «Не говорите, что не замечаете цвета. Когда вы смотрите на нас, увидьте нас. Мы не можем дышать», — говорится в последнем куплете композиции.

Фразу «я не могу дышать» повторял жестко задержанный полицейскими афроамериканец Джордж Флойд до того, как потерял сознание и умер в больнице Миннеаполиса. Перед этим Флойд был арестован по обвинению в оплате сигарет поддельной купюрой в продуктовом магазине.