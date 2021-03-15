В московском Царицыне прозвучал «Джаз солнечных гор»

Онлайн-трансляция второго в текущем сезоне концерта цикла «Посольские вечера в Царицыне» прошла 18 февраля.

В рамках мероприятия зрители получили возможность познакомиться с армянским джазом. Концерт в московском музее-заповеднике «Царицыно» был организован Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП) и музеем-заповедником «Царицыно» при содействии посольства Армении в России.

Как напомнили организаторы мероприятия, почти три года назад посольство Армении первым среди дипломатических представительств откликнулось на инициативу проведения «Посольских вечеров» и поддержало начинание НФПП и музея-заповедника «Царицыно». Почетным гостем прошедшего вечера стал посол Армении Вардан Тоганян.

Выступавшая на вечере группа Seven Eight Band является одним из лучших этноколлективов России. Благодаря ему зрители онлайн-трансляции смогли насладиться необычным звучанием армянского джаза, подчеркнул знаток жанра Михаил Митропольский.

«Коллектив Seven Eight Band — это даже не ансамбль, а собрание виртуозных солистов», — пояснил эксперт. По его словам, инструменты, которыми владеют музыканты, экзотичны и необычны — например, гитара без ладов.

Концерт транслировался на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники», на сайте музея-заповедника «Царицыно» и на сайте проекта «Посольские вечера в Царицыне».