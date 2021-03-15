Мультфильм «Райя и последний дракон» снова возглавил кинопрокат выходных в России

Таковы предварительные данные портала «Кинобизнес».

За период с 11 по 14 марта мультфильм собрал 175 млн рублей. Анимационная картина вышла в прокат на экраны кинотеатров России 4 марта. Мультфильм рассказывает о воительнице сказочного королевства, собирающей команду единомышленников для поисков последнего дракона в мире. Он должен помочь повстанцам одержать победу над могущественным врагом.

На втором месте по сборам оказался российский фильм «Пара из будущего» Алексея Нужного. Картина собрала 112 млн рублей. Сюжет разворачивается в 2040 году и рассказывает об отношениях пары, которая решает отправиться в прошлое, чтобы предотвратить свой брак, так как развод стоит слишком дорого.

Третью строку рейтинга занял мультфильм «Том и Джерри», вышедший в прокат 25 февраля. За 4 дня он собрал 65 млн рублей. Сюжет рассказывает о переезде Джерри в один из лучших отелей Нью-Йорка накануне того, как там должна состояться свадьба века.