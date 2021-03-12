ВДНХ объяснила невозможность закрыть выставку человеческих трупов

В пресс-службе ВДНХ прокомментировали требования запретить выставку «Мир тела» в разговоре с РИА Новости.

Фото: bodyworlds.moscow

Анатомическая выставка проходит в арендованном у ВДНХ помещении, является частной, в соответствии с условиями договора арендатор имеет право использовать павильон под любые мероприятия, сообщили в администрации выставки.

Ранее партия «Коммунисты России» обратилась в мэрию Москвы и другие органы с требованием запретить работу выставки «Мир тела» доктора Гюнтера фон Хагенса. Как следует из обращения, в партии считают, что демонстрация человеческих трупов негативно влияет на психику посетителей.

Выставка Body Worlds («Мир тела») полностью инициирована и организована арендатором павильона, который определяет ее содержание, ответили журналистам в ВДНХ. В 2013 году павильон был передан в аренду на длительный срок, его использование не нарушает условий договора. «Решения о проведении мероприятий внутри помещения принимаются арендатором без участия ВДНХ», — сообщили в пресс-службе парка.

Анатомическая выставка «Мир тела» открылась 12 марта в павильоне № 21. Экспозиция состоит из реальных человеческих тел и органов, мумифицированных путем полимерной пластинации, разработанной Хагенсом в 1977 году.