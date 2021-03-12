Покрас Лампас продал свою дважды оцифрованную работу как токен за этериум

Художник реализовал снимок проекции своего полотна на Чиркейскую ГЭС.

Сделка по продаже виртуального актива художника-каллиграфа состоялась на онлайн-аукционе Foundation. Покрас Лампас продал там невзаимозаменяемый токен (NFT), которым стала оцифрованная фотография проекции его работы на крупнейшую северокавказскую гидроэлектростанцию.

Художник пояснил, что решил сделать свой первый NFT-дроп символичным. «Работа, оригинал которой написан на холсте, оцифрован и скорректирован для проекции, после спроецирован на физический объект, снова оцифрован и в итоге продается в виде виртуального токена за этериум, на производство которого тратится та самая электроэнергия», — написал он в своем Instagram.

Подобный формат позволяет поддерживать авторские проекты, диверсифицировать работу с галереями и брендами, отметил художник.