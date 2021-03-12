Дворцовый мост в Петербурге подсветят зеленым в честь Дня Святого Патрика

В программу празднования этого года также вошли выставка о писателях и тематический онлайн-фестиваль.

По случаю дня Святого Патрика Дворцовый мост будет оформлен изумрудной подсветкой в темное время суток в течение почти двух недель. В программу празднования в честь покровителя Ирландии, ставшего для Северной столицы уже традиционным, в этом году также войдут выставка писателей, которую представит Российская национальная библиотека, и тематический онлайн-фестиваль.

День Святого Патрика впервые пройдет в гибридном формате, сообщили организаторы на пресс-конференции ТАСС. Уже с сегодняшнего дня жители и гости Петербурга смогут видеть изумрудную подсветку Дворцового моста. Зеленая подсветка дворцового моста будет работать до 24 марта.

Фотовыставка «Санкт-Петербург— Корк: литературные столицы» откроется 15 марта в главном здании Российской национальной библиотеки.

Кроме того, Ирландский культурный центр Российского государственного педагогического университета имени Герцена проведет двухчасовой онлайн-фестиваль. Его центральным событием станет лекция ирландского медиевиста, доктора Дэмиена Брекина из Университетского колледжа Корка. Ученый расскажет о личности Святого Патрика с точки зрения средневековой истории, а также о его писательском наследии, посвященном первым годам новой христианской Ирландии.