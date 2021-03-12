Кинотеатр «Иллюзион» отметит 50-летие спецпрограммой советских фильмов 1966 года

Киномарафон «Ровесники» представит культовые советские картины, выпущенные в год создания кинотеатра.

Специальная программа пройдет с 16 по 18 марта и будет посвящена дню рождения кинотеатра. В программу показов войдут фильмы «Айболит-66» Ролана Быкова, «Старшая сестра» Георгия Натансона, «Андрей Рублев» Андрея Тарковского, «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова, «Листопад» Отара Иоселиани, «Долгая счастливая жизнь» Геннадия Шпаликова и другие картины.

Кинотеатр «Иллюзион» был открыт 18 марта 1966 года в Доме на Котельнической набережной Москвы. Он был создан Госфильмофондом для показа картин из своего собрания, уже тогда насчитывавшего более 70 тыс. фильмов. Первой картиной, которую увидели зрители кинотеатра, стал «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна.