Мишустин поздравил режиссера Андрея Смирнова с 80-летием

Телеграмма премьер-министра России опубликована на сайте правительства РФ.

В своем обращении Михаил Мишустин отметил мастерство создателя «Белорусского вокзала», назвав его одним из лучших фильмов о Великой Отечественной войне.

Увлекательный диалог режиссера со зрителями длится уже шестьдесят лет, отметил премьер. «Кинолента «Белорусский вокзал» — это пронзительный рассказ о том, какую страшную трагедию пережили люди, как важно об этом помнить и беречь мир», — говорится в телеграмме.

Андрей Сергеевич Смирнов родился в Москве 12 марта 1941 года. Его отец — писатель Сергей Смирнов, автор книг о защитниках Брестской крепости.

Смирнов дебютировал как режиссер военным фильмом «Пядь земли» (1964), поставленным по одноименной повести Григория Бакланова. Фильм Смирнова «Белорусский вокзал» (1971) стал значимым событием в советском кинематографе. В нем режиссер сумел достоверно воссоздать психологическую атмосферу событий, переплетенных с народной памятью о прошедшей войне.