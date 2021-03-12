Российские мультфильмы покажут на Токийском фестивале TAAF

Мультфильм "Бегомания" Дарьи Столбецовой

В конкурсной программе в номинации «Короткометражный анимационный фильм» участвуют две российские картины.

Ежегодный Токийский фестиваль анимационных фильмов TAAF открылся в Японии в пятницу. В нем примут участие два российских мультфильма. Это «Бегомания» Дарьи Столбецовой и «Анна: кошки-мышки» Вари Яковлевой.

Всего в номинации представлено 35 картин в 3 слотах. В номинации «Художественный анимационный фильм» представлены четыре проекта из Франции, Чили, Китая и Японии.

В прошлом году Гран-при фестиваля получил популярный мультсериал «Клинок, рассекающий демонов» (2019). Полнометражная лента «Клинок, рассекающий демонов. Бесконечный поезд» (2020) стала рекордсменом по кассовым сборам в истории Японии.