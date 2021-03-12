«Седьмая студия» Кирилла Серебренникова ликвидирована

Театральная организация прекратила свою деятельность еще в прошлом году, однако известно об этом стало только сейчас.

Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства «Седьмая студия» завершила существование 22 декабря 2020 года. Такие данные следуют из Единого государственного реестра юридических лиц.

Вердикт по делу «Седьмой студии» был вынесен Мещанским судом Москвы 26 июня прошлого года. Режиссер Кирилл Серебренников был приговорен к трем годам условного срока, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин тоже получили условные приговоры.

Кроме того, суд удовлетворил иск Минкультуры РФ о взыскании с фигурантов около 129 млн рублей в порядке компенсации ущерба, наложив арест на их имущество до выплаты этой суммы.