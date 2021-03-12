Музей-заповедник «Старая Ладога» могут назвать в честь археолога Кирпичникова

Идею одобрил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

С инициативой присвоить музею-заповеднику «Старая Ладога» имя выдающегося археолога Анатолия Кирпичникова выступил совет почетных граждан. Они предложили обратиться с этим в региональную комиссию, рассматривающую вопросы об увековечении выдающихся личностей и знаменательных событий.

Анатолий Кирпичников — советский и российский археолог, открывший городище Старая Ладога, ставшее центром возникновения древнерусского государства. Умер в октябре 2020 года в возрасте 91 года. Труды ученого о Средневековой Руси и Северной Европе были высоко оценены во всем мире, напоминает пресс-служба Администрации Ленобласти.