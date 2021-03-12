Андрей Смирнов назвал бредом идею Кеосаяна сделать ремейк фильма «Белорусский вокзал»

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Народный артист и режиссер поделился своими воспоминаниями в день своего 80-летия с Федеральным агентством новостей.

«Белорусский вокзал» стал первым полнометражным фильмом, в котором принял участие Андрей Смирнов в качестве актера. Ему тогда было 29 лет, вспомнил артист. Перед этим в 1967 году он снял фильм Григория Чухрая по рассказу Юрия Олеши «Ангел». Однако картину положили на полку, тогдашний замминистра культуры назвал ее неудавшейся идеологической диверсией и поклепом на русский народ, пригрозив режиссеру сменой профессии.

После этого Смирнов лишился работы. Вскоре он узнал о том, что у Чухрая лежит сценарная заявка автора Вадима Трунина, по сюжету которой четверо фронтовиков встречаются на похоронах своего командира и целый день пытаются вновь найти общий язык, когда-то объединявший их на полях войны.

«У меня сразу возникло ощущение, что именно я обязан эту картину снять», — рассказал Смирнов.

Недавно Смирнову позвонил Тигран Кеосаян, попросив у него благословения сделать ремейк фильма. По задумке Кеосаяна, фронтовики в фильме должны быть воинами-афганцами, пишет ФАН.

Однако Смирнов ответил отказом. По его словам, у прошедших афганскую войну своя трагедия и свои драмы, это совершенно разные поколения с фронтовиками Великой Отечественной.

«Поэтому Кеосаяну я сказал, что это, на мой взгляд, бред и ни о каком благословении не может идти и речи. Но он заявил, что все равно снимет свое кино, и повесил трубку, вот и все. Говорить об этом мне смешно», — с грустью подытожил режиссер.