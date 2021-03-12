Надпись на стене дома возрастом 2 тыс. лет рассказала о борьбе с инфляцией в Древнем Риме

Открытие сделали турецкие археологи в руинах античного города Стратоникея.

Раскопки шли в провинции Мугла, где расположены развалины древнего города, пишет Daily Sabah. Мегаполис известен многочисленными древними текстами разных эпох, найденными при раскопках.

Недавно ученые нашли текст эллинистического периода, датируемый возрастом около 2000 лет. Надпись была сделана на стене здания, в котором проходили заседания городского совета.

Текст на греческом языке представляет собой календарь, созданный местным жителем по имени Маниппос. По словам древнего автора, этот календарь использовался для наименования дней в течение всех 12 месяцев.

Внимание ученых привлек тот факт, что 2000 лет назад, по принятому тогда летоисчислению, был 1505 год. Если бы человечество продолжало использовать этот календарь сейчас, у нас был бы примерно 3500 год, отмечают ученые.

На других стенах античного города были найдены надписи на латинском языке. Они рассказали о ценах на определенные товары, которые продавались в Стратоникее уже в период владычества Рима, около 1720 лет назад. В текстах закрепляются предельные цены на различные товары. По мнению ученых, это говорит о борьбе Римской империи с инфляцией путем установления предельно допустимых цен.