В Петербурге пройдут «Русские чтения» с писателями из Европы, Азии и США

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Об этом рассказали организаторы конференции, которая прошла в ТАСС.

Медиапроект «Русские чтения» представят серьезный и репрезентативный состав авторов, отметил директор музея Набокова в Петербурге, писатель Андрей Аствацатуров. Будут представлены авторы ближнего зарубежья и дальнего зарубежья, в том числе стран Европы и Америки, Средней Азии и Балтии, добавил он.

Главной площадкой проекта будет Мемориальная библиотека князя Голицына, которая расположена в здании библиотеки Маяковского на набережной Фонтанки. Будут проведены два круглых стола с авторами и участниками литературного процесса.

Также будет показан фестиваль литературных читок, которые уже записаны и сняты в музее Набокова. Это будут отрывки из произведений зарубежных современных авторов, которые будут участвовать в беседе, рассказала журналистам руководитель проекта Мила Кудряшова.