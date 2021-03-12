Компания 1-2-3 Production снимет документальные ленты об исполнителях и эмигрантах

Кинокомпания анонсировала производство двух фильмов и семи сериалов.

В числе проектов линейки документального кино, которые планирует создать кинокомпания, истории музыкантов Земфиры, Басты и Манижи, а также истории о сиротах, женщинах и мигрантах, сообщили в пресс-службе компании.

Над несколькими проектами будет работать сценарист и режиссер, основательница школы документального кино и театра Мария Разбежкина. По ее словам, идея фильмов в том, чтобы подойти к героям современности близко, но без оценки и деления на плохих и хороших, смелых и трусливых, и так далее.

Режиссер сообщила, что Зака Абдрахманова будет снимать сериал «Мандарины» в Абхазии, а Даша Слюсаренко — про цирк-шапито в других странах. «Это фильмы о конце одной цивилизации и появлении другой», — подчеркнула режиссер.