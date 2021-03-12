Мариинка отметит день рождения Римского-Корсакова «Ночью перед Рождеством»

Выступление состоится 18 марта в тихвинском Дворце культуры имени н.а . Римского-Корсакова.

Коллектив театра представит зрителям оперу «Ночь перед Рождеством». Об этом сообщил зампредседателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

По его словам, концерт приурочен к окончанию реставрации Дома-музея Корсакова в Тихвине. Сценическая версия оперы будет исполнена коллективом Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. Представление состоится 18 марта в 16 и 20 часов.

Николай Андреевич Римский-Корсаков — русский композитор, дирижер, педагог, музыкальный критик и участник могучей кучки. Родился в Тихвине 18 марта 1844 года.