Марина Зудина объяснила свою роль в разрушении семьи Олега Табакова

Актриса рассказала об уходе народного артиста от первой жены Людмилы Крыловой.

Табаков был женат на Крыловой в течение 35 лет, в их браке родились двое детей, однако после этого артист ушел из семьи и женился на Зудиной.

По словам актрисы, она сама узнала об уходе Табакова из семьи от помощника режиссера, придя однажды в театр. Зудина не хотела, чтобы Табаков разрушал свою семью, и выражала желание, чтобы он поговорил об этом со своим сыном Антоном, пишет ФАН.

Табаков переживал из-за разрыва отношений с Людмилой Крыловой, рассказала Зудина в эфире программы «Судьба человека». Для него уход из семьи был сложным, добавила она.

Однако причина этого решения, по словам Зудиной, была не в ней. «Он ушел не из-за меня, но если бы меня не было, то он, возможно, не ушел бы. Там что-то разладилось. Так бывает само по себе», — сказала Зудина. В то же время актриса считает, что Табаков ушел не из-за женщины.

Зудина и Табаков поженились в 1995 году. В тот же год у них родился сын Павел, а через 11 лет родилась дочь.