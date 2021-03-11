«Аллея правителей России» переедет из Москвы в Пензу

Скульптурная композиция Зураба Церетели была открыта в столице в 2017 году.

В композицию входят 43 бюста руководителей российского государства, СССР и Российской Федерации. О переносе сообщил зампредседателя правительства Пензенской области и глава регионального отделения Российского военно-исторического общества Олег Яковлев в разговоре с ГТРК «Пенза».

Такое решение было принято во время переговоров властей и руководства РВИО. Работы Церетели будут переданы абсолютно безвозмездно. Все юридические вопросы по передаче бюстов отработаны, проект реализуют в первом полугодии 2021 года, рассказал Яковлев.

В пресс-службе правительства региона отметили, что композицию установит в сквере у здания епархии в Пензе. Скульптуры будут дополнены информационными стендами с интерактивным содержанием, любой желающий сможет получить информацию о государственных деятелях с помощью мобильного приложения, наведя камеру смартфона на соответствующую скульптуру.