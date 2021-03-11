Мишустин поддержал Стратегию развития библиотечного дела в России до 2030 года

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

В ходе заседания правительства под председательством Михаила Мишустина был поддержан проект Стратегии развития библиотечного дела страны до 2030 года. Документ определяет векторы развития библиотечной отрасли страны, его впервые подготовило Минкультуры России совместно с экспертным сообществом.

Развитие современной библиотечной системы является неотъемлемым условием формирования интеллектуального потенциала российского общества, отмечается в сообщении. Отсутствие в России единой библиотечной политики не дает библиотекам возможность полноценно реагировать на современные вызовы, недофинансирование комплектования библиотечных фондов и их сохранности, необходимость привлечения молодых кадров негативно влияют на системное развитие в сфере, сказала Ольга Любимова.

Стратегия решит вышестоящие проблемы, позволив провести полномасштабную модернизацию отрасли. В числе ключевых показателей должны быть достигнуты повышение охвата населения библиотечным обслуживанием до 40%, пополнение новых книг в год в библиотечные фонды общедоступных библиотек до 12 млн единиц и рост посещений мероприятий библиотек, отмечается в сообщении.

Министр культуры также рассказала об итогах мониторинга сохранности библиотечных фондов. Его результаты показали, что половина всех книгохранилищ библиотек требует капитального ремонта.