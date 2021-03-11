В Хорватии найдена очередная братская могила каменного века

Открытие сделали неподалеку от села Поточани, пишет The New Scientist .

Более 40 человек, найденных в могиле, были убиты и похоронены около 6200 лет назад, примерно в 4200 году до нашей эры. Среди погибших – представители обоих полов и почти всех возрастных групп: 21 мужчина и 20 женщин, в том числе двухлетний ребенок, самый юный. Самому старшему человеку было около 50 лет, половине людей на момент смерти было меньше 17 лет. 38 человек имели сходную родословную, но только 11 из них были связаны семейными узами.

На 13 черепах исследователи обнаружили следы травм, сделанных тупым оружием. Круглая форма некоторых ран может указывать на применение каменных сверленых топоров или булав.

Ученые полагают, что смертельные удары были нанесены жертвам, стоявшим на коленях или лежавшим.

Ранее похожие братские могилы были найдены в районе польского Кошице и на берегу озера Шагара в Рязанской области. Ученые полагают, что подобные акции геноцида в эпоху каменного века были частым явлением, отражавшим жестокие конфликты за пищевые ресурсы.