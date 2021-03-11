На месте кладбища строителей Петербурга хотят разбить общественный сад

Фото: Piter.TV

Инициатива принадлежит местным жителям, сообщает P iter.tv.

Сад может возникнуть на месте пустыря, расположенного на углу Сытнинской и Кронверкской улиц Петроградского района.

Ранее на этом месте находилась лютеранская церковь, а затем жилой дом. После того как в 2014 году его снесли, археологи нашли здесь захоронение строителей Петербурга.

Кладбище оказалось самым крупным и массовым, обнаруженным в последнее время на территории города. Ученые нашли здесь останки около 250 человек. Все они, кроме черепов, которые продолжают исследовать специалисты, были перезахоронены на колпинском кладбище.

Сейчас территория пустыря зарастает сорняками. В настоящее время она принадлежит банку, однако инициативные граждане надеются, что власти Петербурга выкупят ее.

«На пустыре растут одуванчики и ромашки, иван-чай, хочется, чтобы здесь бабочки летали, хочется сохранить зеленый уголок нашего острова», — рассказала жительница района Марина Фурман.