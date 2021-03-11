Попечительский совет поддержки российского кино возглавила Татьяна Голикова

11.03.2021
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Вице-премьер Татьяна Голикова стала новым председателем попечительского совета социальной и экономической поддержки российского кинематографа, говорится в его тексте.
В соответствии с распоряжением вице-премьер Дмитрий Чернышенко исключен из состава попечительского совета.
Сфера культуры перешла в ведение Голиковой в конце 2020 года, напоминает ТАСС. В интервью с агентством вице-премьер назвала культуру самой пострадавшей от пандемии сферой.