Попечительский совет поддержки российского кино возглавила Татьяна Голикова

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Вице-премьер Татьяна Голикова стала новым председателем попечительского совета социальной и экономической поддержки российского кинематографа, говорится в его тексте.

В соответствии с распоряжением вице-премьер Дмитрий Чернышенко исключен из состава попечительского совета.

Сфера культуры перешла в ведение Голиковой в конце 2020 года, напоминает ТАСС. В интервью с агентством вице-премьер назвала культуру самой пострадавшей от пандемии сферой.