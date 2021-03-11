В Москве открылась выставка художников-шестидесятников «Лики/Лица/Морды»

Олег Целков. "Автопортрет в мои 20". Источник: Instagram

Экспозиция заработала в московском музее AZ .

На выставке представлены портреты художников шестидесятых годов и современных авторов. Их работы позволяют понять, как видели окружающих и себя Владимир Яковлев, Анатолий Зверев, Михаил Шемякин, Наталья Турнова, Олег Целков и другие авторы.

Выставка дает возможность составить портрет эпохи оттепели и сравнить ее с современной. Посетители смогут узнать, как выглядит собирательный портрет человека нашего времени, что изменилось в лицах людей за последние полвека, а особенно за последний год, когда ношение медицинских масок стало обыденным делом.

На экспозиции представлено более 70 работ художников 1960-х годов и их коллег из современности. Кроме упомянутых авторов, среди них также Владимир Янкилевский, Дмитрий Плавинский, Григорий Брускин, Наталья Нестерова и другие. Экспозиция будет открыта до 11 июля.