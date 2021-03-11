На экраны кинотеатров России вышел художественный фильм «Пальмира»

Картина Ивана Болотникова посвящена отношениям близких на фоне войны.

Фильм «Пальмира» рассказывает о военном враче из Дагестана, дочь которого была завербована террористами. Режиссер Иван Болотников объяснил идею фильма в разговоре с ТАСС.

По его словам, это фильм о войне. «Война идеологий, государств, и прежде всего людей. Война явная и неявная. И на острие всего этого оказывается конкретная семья, отношения между близкими», — рассказал режиссер. По его словам, фильм окончен и ждет оценки зрителей.

Картина основана на реальных событиях. Сценарий для нее написал Константин Лопушанский. Сюжет повествует о том, как рушится жизнь бывшего военного врача, когда его дочь, завербованная террористами, тайно бежит в Сирию.

Главную роль сыграл венгерский актер Геза Морчани, снимавшийся в картине «О теле и душе» Ильдико Эньеди, которая получила «Золотого медведя» Берлинале-2017.