В Фонде кино начался отбор фильмов — претендентов на финансовую поддержку

Заявки принимаются от 10 лидеров отечественного кинопроизводства и других кинокомпаний.

Получить субсидию смогут компании — лидеры производства, которые подадут заявку с 11 марта по 12 апреля. Для иных организаций установлен срок с 11 марта по 16 апреля, сообщается на сайте фонда.

Как говорится в документе, источником финансового обеспечения средств на поддержку производства национальных фильмов будет субсидия из бюджета Российской Федерации.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии был создан в 1995 году. Его основными целями являются поддержка российской кинематографии, рост ее конкурентоспособности, создание условий для производства качественных фильмов, соответствующих национальным интересам России, а также популяризация российских кинофильмов в стране и за рубежом.