Ученые создадут 3D-модель Архаринской писаницы в Приамурье

Проект осуществляют сотрудники лаборатории археологии и антропологии Амурского государственного университета совместно с Центром по сохранению историко-культурного наследия.

Автор: Dmitry Afonin - собственная работа , CC BY 2.5

Ученые открыли новый сезон экспедицией на известнейший памятник Приамурья, Архаринскую писаницу. Уникальное место в Архаринском районе Амурской области расположено неподалеку от села Грибовка.

Здесь на скалах нанесены рисунки, датируемые серединой первого тысячелетия до нашей эры. Изображения запечатлели сцены охотничьего промысла и повседневной жизни древних людей. Рисунки находятся на берегу реки Архара, на гладкой скале высотой 7-8 м. Изображения небесных тел, людей, зверей, а также ладьи, перевозящей души умерших, выполнены красной охрой. Объект относится к числу живописных памятников, имеющих особую культурную ценность.

Ученые обследуют археологический памятник и создадут его 3D-модель. Для этого экспедиция преодолела 50 км по заснеженной тайге, двигаясь по руслу реки.

Археологи обследуют древние изображения с помощью новейших цифровых технологий, в том числе с беспилотных аппаратов. Это поможет им выявить и зафиксировать ранее неизвестные петрографические композиции.

Компьютерная реконструкция будет служить не только науке, но и популяризации культурного наследия Приамурья, пишет «Амурская правда».