Навруз в Москве впервые отметят онлайн

Международный праздник весны пройдет в пятнадцатый раз.

Древний праздник ираноязычных и ряда тюркских народов Навруз, символизирующий наступление весны и обновление природы, отметят во всем мире 21 марта.

Его отмечают в Афганистане, Албании, Иране, Индии, Македонии, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Азербайджане, Туркменистане, а также на территории некоторых субъектов Российской Федерации — в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и в некоторых других национальных республиках.

В Москве Навруз отмечается уже 15 лет. В этом году он пройдет онлайн впервые за всю историю.

Прямая трансляция состоится 21 марта с 12.00 до 18.00 на официальном сайте Навруза https://navruz.moscow/ и в соцсети «Одноклассники». Присоединиться к праздничным мероприятиям сможет любой желающий.

Организатором праздника станет Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Проведение мероприятия из года в год поддерживают национальные общественные организации города, полномочные представительства российских регионов и посольства зарубежных государств, отмечающих Навруз.

Программа онлайн-трансляции приближена к традиционному празднованию Навруза, она включает презентации национальных диаспор: спортивные состязания, национальные кухни, ремесла и игры.

Завершится праздник концертом лучших танцевальных и певческих коллективов национальных диаспор России и стран-участниц. В финале выступит легендарный Хор Турецкого.