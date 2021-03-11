Память композитора Арно Бабаджаняна почтут исполнением его сочинений

Концерт в честь столетия композитора пройдет 5 апреля в Москве.

Произведения Арно Бабаджаняна исполнят лауреаты международных конкурсов, сообщили в международном Фонде сохранения и развития культуры и искусства «Артис Футура».

Бабаджанян известен массовому слушателю как автор эстрадных хитов 1960-1980-х годов. При этом мало кому известно его богатое классическое наследие. Его сложные произведения для фортепиано и оркестра исполняли лучшие симфонические и камерные коллективы и музыканты, в том числе Эмиль Гилельс, Мстислав Ростропович, Давид Ойстрах и Лев Власенко, напомнили организаторы.

Целью концерта является раскрытие классического наследия композитора для слушателей. Концерт пройдет в галерее «Нико». На сцене выступят лауреаты международных конкурсов, пианисты Андрей Гугнин и Зара Амбарцумян, виолончелист Нарек Ахназарян и скрипач Гайк Казазян. Они исполнят Трио для скрипки, виолончели и фортепиано, «Посвящение Дмитрию Шостаковичу», Сонату для скрипки и фортепиано, а также другие пьесы для фортепиано.

Кроме того, гости вечера смогут побывать на выставке фоторабот, рассказывающих о жизни композитора.