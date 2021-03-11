Названы лидеры кинопроизводства в России

Список из 10 компаний опубликован на сайте Фонда кино.

Лидеры отечественного кинопроизводства в 2021 году были отобраны на основе обновленной методики, говорится в сообщении. Главным критерием отбора была зрительская оценка национальных фильмов, то есть количество посещений зрителями фильмов кинокомпании в отечественных кинотеатрах в течение последних пяти лет.

Лидером российского кинопроизводства может быть признана только организация, которая существует не менее трех лет, при этом выпустила в прокат более двух собственных фильмов за последние пять лет и не имеет задолженности перед Фондом кино и Минкультуры.

Список лидеров составили кинокомпании «СТВ», «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова», «1-2-3 Продакшн», «ВБД Групп», «Централ Партнершип», «Марс Медиа Энтертейнмент», «Базелевс», «Водород 2011», «Арт Пикчерс Студия» и «Дирекция кино».