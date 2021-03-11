Фестиваль «Триумф джаза» Игоря Бутмана открывается в Москве

Смотр начнется в Московском международном Доме музыки и Джаз-клубе Бутмана.

Как сообщил основатель фестиваля, «Триумф джаза» пройдет в 21-й раз. В смотре примут участие российские исполнители, на сегодня являющиеся одними из самых ярких во всем мире, отметил Бутман.

Открывают смотр Московский джазовый оркестр Бутмана и пианист Олег Аккуратов. За ними выступят Сергей Долженков и New Blood Big Bang.

Второй день начнется с выступления певицы Fantine и квартета Антона Чекурова. В последний день Московской программы фестиваля выступят Секстет Ильи Морозова и Виктория Каунова, а также Трио Николая Мищенко.

На фестиваль приедут и иностранные гости. В их числе один из лучших джазовых вокалистов мира Аллан Харрис, молодое Трио Эммета Коена, а также трубач Тиль Бреннер, рассказал Бутман.