Новая Третьяковка представит выставку о вымышленном художнике

Проект повествует о театральной постановке несуществующего Александра Зильверхофа.

Постановку должны были реализовать в рамках «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Выставка «The Moon Pool. Архив Николая Кошелева» открывается в Западном крыле Новой Третьяковки в четверг, сообщила пресс-служба пространства.

Задумка организаторов определяет мультимедийный характер экспозиции, а также систему рифмующихся символов, которая отсылает к стилю и эстетике художников из круга «Мир искусства». Проект был организован Третьяковской галереей вместе с галереей «Триумф».

Архив несуществующего художника содержит более 100 произведений. В их числе фрагменты сценографии, эскизы, зарисовки, текст либретто и другие материалы.

Сюжет либретто рассказывает о девушке, в поисках умиротворения вышедшей на берег пруда в лунную ночь и оставшейся наедине со своими видениями до тех пор, пока сама не превратилась в одно из них. Работа над спектаклем шла до 1906 года, после чего была прервана. В основу спектакля легла биография немецкого драматурга Генриха фон Клейста.