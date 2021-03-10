Кинотеатр «Москино Космос» отметит Масленицу спецпоказом «Сибирского цирюльника» Никиты Михалкова

Фильм представит зрителям сам режиссер, сообщили в пресс-службе киносети.

Уникальный показ картины российского режиссера состоится 14 марта в 19:00. Фильм будет показан с пленки 35мм.

«Сибирский цирюльник» стал одним из самых масштабных проектов российского кино в конце прошлого века, напоминают организаторы меропритятия. Лента вышла в широкий прокат в 1998 году и сразу стала одним из главных кинохитов в России.

В фильме снимались российские звездные актеры Олег Меньшиков, Марина Неёлова, Алексей Петренко, Авангард Леонтьев, Анна Михалкова, Марат Башаров и другие. Главную женскую роль в ленте исполнила британская актриса Джулия Ормонд.

Действие картины происходит в России во времена Александра III. «Сибирский цирюльник» воплотил на экране энциклопедию жизни Российской империи на самой вершине ее расцвета. В картине нашли живописное отражение культура, традиция, быт простого народа и образ жизни русской аристократии. Одной из ярких сцен фильма стал эпизод празднования Масленицы, снимавшийся на озере у Новодевичьего монастыря, где традиционно проходили масленичные гуляния в старину.

«Слоган фильма «Он русский. Это многое объясняет» стал объединяющим для миллионов наших соотечественников в стране и во всем мире в девяностые годы», — отмечает гендиректор «Москино» Наталья Мокрицкая.

В рамках специального показа в кинотеатре «Москино Космос» фильм представит зрителям его создатель, режиссер Никита Михалков. Перед началом сеанса зрителей ждут праздничные угощения в фойе.