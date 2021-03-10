В израильском Городе Давида нашли печать с именем женщины возрастом 2600 лет

О находке сообщило Управление древностей Израиля.

Крайне редкий артефакт был найден несколько лет назад в ходе раскопок в Городе Давида. Его исследование завершилось только сейчас, после чего ученые смогли опубликовать результаты.

Печать возрастом около 2600 лет относится к периоду Первого храма. На ней вырезана надпись, содержащая имя владельца, которым была женщина по имени Элихана. Кроме того, в надписи присутствует имя ее отца Гаэля.

Благодаря надписи артефакт имеет уникальный статус. Печать служила для ее хозяина подписью, с помощью которой он вел свои дела и управлял имуществом, а также подписывал документы.

Обычно такие печати вставляли в кольцо, которое владелец носил на пальце. В то время она была важнее современного паспорта, так как содержала краткую основную информацию о владельце, подтверждая его личность, происхождение и социальный статус.

Надпись выполнена в зеркальном отражении древними еврейскими буквами. То, что имя женщины было указано вместе с именем ее отца, свидетельствует о господствовавших в то время патриархальных традициях в еврейском обществе. Кроме того, это показывает, что Элихана сохранила свою собственность и финансовую независимость даже после замужества, полагают эксперты.