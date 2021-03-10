Народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий умер в 95 лет

Об этом сообщила его дочь актриса Ирина Конопацкая на своей странице в Facebook.

«Мой папа, Конопацкий Иосиф Николаевич, поздравив нас с дочкой с наступающим женским днем 7 марта, 8-го взял… и ушел…» — написала дочь артиста.

В последние годы Конопацкий жил в норвежском городе Тронхейм.

В театре и кино артист проработал с 1940 по 2000 год. Свои первые роли Конопацкий исполнял в Городском театре в Котласе, затем выходил на сцену в Рижском театре, Тбилисском драмтеатре имени Александра Грибоедова и в Иркутском драмтеатре. В 29 лет актер продолжил карьеру в Ленинграде.

Играл в спектаклях «Хочу верить», «Дело», «Совесть», «Хождение по мукам», «Забыть Герострата», «Не беспокойся, мама» и в других постановках.

Кроме того, актер сыграл роли в фильмах «Иду на грозу», «713-й просит посадку», «Начальник Чукотки», «Ход белой королевы», «Мятежная застава», «Рожденная революцией» и других.