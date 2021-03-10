Садальский обвинил Иосифа Пригожина в обмане в шоу «Маска»

Артист заявил, что шоу телеканала НТВ является «обычным телевизионным враньем».

Шоу «Маска» «рассчитано на идиотов» и создано по шаблонам американского плоского юмора, заявил Садальский в своем Instagram. По его словам, зрители программы являются лишь антуражем. «Все несут околесицу, обсуждения ни о чем», — пишет актер.

Больше всего Садальский возмутился тем, что продюсер Иосиф Пригожин выдал себя за человека в маске ананаса. По словам актера, речь идет о двух разных людях, пишет ФАН.

В доказательство своих слов блогер привел совмещенные изображения Пригожина и человека в маске ананаса. По его словам, несовпадение габаритов является очевидным.