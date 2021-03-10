В рамках конкурса «Песни Победы» пройдет онлайн-трансляция четвертого полуфинала

Концерт состоится 11 марта 2021 года в 20.00, сообщила пресс-служба Национального фонда поддержки правообладателей (НФПП).

Зрителям покажут номера вокальных групп «ViVA» и «БЭЙС», а также сольное выступление певицы Татьяны Иващенко.

Всего запланировано восемь полуфинальных концертов, которые транслируются по четвергам в социальной сети «Одноклассники» и на сайтах culture.ru и песни-победы.рф.

Конкурс «Песни Победы», организованный в честь 75-летия Великой Победы, стартовал осенью прошлого года. Жюри рассмотрело более 500 заявок из разных регионов нашей страны, а также Белоруссии и Киргизии.

В ходе отборочного тур выявились исполнители, прошедшие в полуфинал. Основные задачи проекта — напомнить о бессмертном подвиге советского народа, сумевшего защитить Родину в годы Великой Отечественной войны, открыть новые имена талантливых артистов, говорится в сообщении.